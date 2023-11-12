Ноябрьское рождение Луны: как правильно загадать желание на Новолуние, 13 ноября 2023 года, и какие дела строго запрещены Ирэн ОрлонскаяВ понедельник, 13 ноября 2023 года, каждый из нас переживет последнее рождение осенней Луны.