Ноябрьское рождение Луны: как правильно загадать желание на Новолуние, 13 ноября 2023 года, и какие дела строго запрещены Ирэн ОрлонскаяВ понедельник, 13 ноября 2023 года, каждый из нас переживет последнее рождение осенней Луны.
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