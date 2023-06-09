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Стратегическая авиация ВКС России и «Шахиды» нанесли удар по целям на Украине (КАРТА)

Стратегическая авиация ВКС России и «Шахиды» нанесли удар по целям на Украине (КАРТА)

Ночью 9 июня стратегическая авиация ВКС России и «Шахиды» нанесли удар по целям на Украине. 5 ракетоносцев ТУ-95МС с Оленьи подошли к пусковым рубежам крылатых ракет в Каспийском море и осуществили запуски, сообщили мониторинговые ресурсы, связанные с вражеской разведкой.

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