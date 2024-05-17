Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать Крым, ночью над Севастополем были уничтожены пять оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщили губернатор Михаил Развожаев и Министерство обороны России.
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