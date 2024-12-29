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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Де Ла Хойя: «Райан Гарсия проведет промежуточный бой, а затем подерется с топовым соперником»

«Сперва мы проведем промежуточный бой. В первом полусреднем или полусреднем дивизионе много интересных имен.

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