Петербург занял 14-е место в РФ по покупательной способности зарплат

Санкт-Петербург занял 14-е место среди регионов России по покупательной способности медианной зарплаты: на чистый доход жителя города после уплаты НДФЛ можно приобрести 2,9 фиксированного набора товаров и услуг, что выше среднего по стране показателя в 2,7 набора.