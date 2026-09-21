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Царьград

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Петербург занял 14-е место в РФ по покупательной способности зарплат

Петербург занял 14-е место в РФ по покупательной способности зарплат

Санкт-Петербург занял 14-е место среди регионов России по покупательной способности медианной зарплаты: на чистый доход жителя города после уплаты НДФЛ можно приобрести 2,9 фиксированного набора товаров и услуг, что выше среднего по стране показателя в 2,7 набора.

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