Заповедник "Воронинский" сегодня отмечает 30-летие

Государственный природный заповедник "Воронинский" сегодня отмечает 30-летний юбилей. Он был создан 12 августа 1994 года в долине реки Вороны на территориях Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области.
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