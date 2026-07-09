ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемой в подготовке теракта

Девушка влюбилась в украинского куратора, который велел ей помочь с убийством военного.Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания и допроса 25‑летней девушки, подозреваемой в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны.
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