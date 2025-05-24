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"Комсомольской правде" исполнилось 100 лет

"Комсомольской правде" исполнилось 100 лет

ИЗВЕСТИЯ 100 лет исполняется одной из главных газет в России – "Комсомольской правде". С первых дней издание поражало читателей смелой подачей материалов, а многие эпохальные события журналисты освещали эксклюзивно.

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