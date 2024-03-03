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Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина

Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина

Государствам Запада необходимо услышать адресованные им заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, которые были произнесены российским лидером в рамках послания Федеральному собранию 29 февраля.

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