Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина

Государствам Запада необходимо услышать адресованные им заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, которые были произнесены российским лидером в рамках послания Федеральному собранию 29 февраля.
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