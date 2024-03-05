Самолет разбился в США, несколько человек погибли

Трагедия произошла штате в Теннесси. В США потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Авиакатастрофа была зафиксирована в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси, передает местный телеканал News Channel 5.
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