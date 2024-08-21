Стало известно об оттягивании войск ВСУ из-под станции Выемка в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало спешно оттягивать войска из-под взятой под контроль российскими подразделениями 19 августа железнодорожной станции Выемка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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