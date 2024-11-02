Выставка о героях артиллерии откроется в Музее Победы

5 ноября в Музее Победы откроется выставка «За нашу Родину – огонь, огонь!». Экспозиция будет приурочена к годовщине начала контрнаступления под Сталинградом и связанному с этим событием — Дню ракетных войск и артиллерии.
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