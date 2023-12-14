«Панцирь-С» в производстве и эксплуатации

"Панцирь" в зоне проведения СпецоперацииВ настоящее время одним из основных и наиболее массовых средств противовоздушной обороны в частях российской армии является зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии