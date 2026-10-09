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Мария Куликова 10 лет скрывала второго мужа — им оказался экс-супруг Серафимы Низовской

Мария Куликова 10 лет скрывала второго мужа — им оказался экс-супруг Серафимы Низовской

Тринадцать лет рядом с Денисом Матросовым — и, по её собственному позднему признанию, ни дня настоящей семьи.

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