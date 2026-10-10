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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Я на 0,7 с опередил напарника. Тот, кто говорит о блокировке, не видел 99 процентов круга»

Пилот « Астон Мартин » Фернандо Алонсо ответил, связан ли непроход во второй сегмент квалификации к Гран-при Сингапура с блокировкой колеса.

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