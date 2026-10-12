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Минобороны РФ сообщило об ударах по локомотивам, используемым ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударах по локомотивам, используемым ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении четырех локомотивов, использовавшихся в интересах ВСУ, в Одессе и Днепропетровской области.

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