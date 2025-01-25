Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Макрона имеет трансгендер»: появились новые доказательства того, что президент Франции женат на мужчине

«Макрона имеет трансгендер»: появились новые доказательства того, что президент Франции женат на мужчине

БлокнотРУ Пока мировые лидеры спорят о том, как должен закончиться конфликт на Украине, французский президент Эммануэль Макрон вновь оказался втянут в скандал.

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Комментарии
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Модест
Если такая смелая, то почему не рассказывает о муже Барака Обамы Майкле? Или боится, что сразу башку оторвут?
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12 час.

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