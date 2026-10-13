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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» может обменять Квинни в «Трактор». У форварда 3 очка в 12 играх сезона («Сила Спорта»)

« Сочи » обсуждает обмен нападающего Гэйджа Квинни в « Трактор ». Об этом сообщает «Сила Спорта». В этом сезоне 31-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 11» в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

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