Театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представило премьеру «Мастера и Маргариты» в театре «Маска». Зрители были заинтригованы постановкой Петра Шерешевского задолго до выпуска спектакля: всего четыре артиста на такой густонаселённый роман.