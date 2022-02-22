Вечерняя Москва

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Кот в мешке: Цымбалюк-Романовская назвала самый худший подарок на 23 Февраля

Кот в мешке: Цымбалюк-Романовская назвала самый худший подарок на 23 Февраля

Самым худшим подарком для мужчины в День защитника Отечества может стать алкогольная продукция. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила пианистка и экс-супруга народного артиста РФ Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

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