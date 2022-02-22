Кот в мешке: Цымбалюк-Романовская назвала самый худший подарок на 23 Февраля

Самым худшим подарком для мужчины в День защитника Отечества может стать алкогольная продукция. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила пианистка и экс-супруга народного артиста РФ Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.