Одну из тем встречи между Байденом и Си Цзиньпином раскрыли

Си Цзиньпин и Байден на встрече в Лиме обсудили двусторонние отношения Одной из тем, которую на встрече в Лиме обсудили председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден, стал вопрос двусторонних отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии