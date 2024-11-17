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Одну из тем встречи между Байденом и Си Цзиньпином раскрыли

Одну из тем встречи между Байденом и Си Цзиньпином раскрыли

Си Цзиньпин и Байден на встрече в Лиме обсудили двусторонние отношения Одной из тем, которую на встрече в Лиме обсудили председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден, стал вопрос двусторонних отношений.

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