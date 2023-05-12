В Кемерово и Новокузнецке можно бесплатно получить хвойные деревья

В преддверии Дня Победы, 5 мая, Департамент лесного комплекса организовал раздачу посадочного материала жителям для высадки деревьев на приусадебных участках и придомовых территориях в память о своих близких – участниках Великой Отечественной войны.
В преддверии Дня Победы, 5 мая, Департамент лесного комплекса организовал раздачу посадочного материала жителям для высадки деревьев на приусадебных участках и придомовых территориях в память о своих близких – участниках Великой Отечественной войны.
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