Поле риска: экипаж Polaris Dawn испытает новые технологии и скафандры

Российские эксперты высказали сомнения в безопасности частной космической миссии Polaris Dawn. Ожидается, что во время экспедиции впервые в истории состоится выход в космос непрофессиональных астронавтов.
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