"Фонтанка": в Петербурге женщина попала в больницу после нападения уборщицы

В Петербурге уборщица напала на сотрудницу магазина. Об этом сообщает "Фонтанка". По информации издания, инцидент произошел 6 января в одном из супермаркетов города, который расположен, предположительно, на Малой Бухарестской улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии