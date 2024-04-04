В Новомосковске двое подростков без прав столкнулись на мопеде и мотоцикле

Вечером 3 апреля на 1-й Транспортной улице в Новомосковске произошло ДТП с мотоциклом и мопедом. Так, произошло столкновение мотоцикла BSE Z2, управляемого молодым человеком 2005 года рождения, и мопеда "Альфа", управляемого юношей 2009 года рождения.
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