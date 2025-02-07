Квоты на платные места в вузах будет определять кабмин

Правительство России хотят наделить полномочиями по установлению квот на платные места в вузах. Такой законопроект разработали в Минздраве, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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