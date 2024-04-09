На Ураза-байрам перекроют движение возле екатеринбургских мечетей

Завтра мусульмане празднуют Ураза-байрам, тысячи верующих уже к 6 часам утра приедут в мечети. В связи с этим свердловское УГИБДД предупреждает, что завтра утром движение для всех видов транспорта будет ограничено возле пяти мечетей Екатеринбурга: – с 03:00 до 10:00 – мечеть «Соборная», пер.