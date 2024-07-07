Возбуждено уголовное дело в связи с опрокидыванием лодки на реке Амур

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после крушения катера с пятью людьми на борту. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля, когда лодка, проходившая под Амурским мостом, накренилась и перевернулась после резкого поворота, совершенного водителем.