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Германия обескуражена нежеланием соседей делиться с Берлином газом

Германия обескуражена нежеланием соседей делиться с Берлином газом

Яркий пример единства, вернее его отсутствия в объединенной Европе, когда дело доходит до собственной рубашки, которая, как известно, ближе к телу, двусторонние соглашения об оказании помощи европейскими странами друг другу в случае необходимости.

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