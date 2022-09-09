Германия обескуражена нежеланием соседей делиться с Берлином газом

Яркий пример единства, вернее его отсутствия в объединенной Европе, когда дело доходит до собственной рубашки, которая, как известно, ближе к телу, двусторонние соглашения об оказании помощи европейскими странами друг другу в случае необходимости.
Яркий пример единства, вернее его отсутствия в объединенной Европе, когда дело доходит до собственной рубашки, которая, как известно, ближе к телу, двусторонние соглашения об оказании помощи европейскими странами друг другу в случае необходимости.
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