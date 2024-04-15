В Астрахани задержали «сотрудника ФСБ», обещавшего за 700000 рублей разобраться с конкурентами главы КФХ

А сам просто растратил полученную сумму. В ходе проведения оперативно-розыскных действий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали 36-летнего астраханца, подозреваемого в мошенничестве.