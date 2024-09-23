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Богатые британцы сбегают из страны после победы лейбористов на выборах

Богатые британцы сбегают из страны после победы лейбористов на выборах

Утечка богатства из Британии стала серьезной проблемой.Богатые британцы массово покидают страну после победы лейбористов на выборах.

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