ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 июля 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать третье июля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1079 ="Быть щедрым - значит давать больше, чем можешь; быть гордым - значит брать меньше, чем нужно" =Вам никак нельзя надеяться на то, что вам спишут все ваши грехи просто так, без вашей работы над собой =Вера, Надежда, Любовь, Мудрость - это четыре Основы (четыре слова, четыре камня основания Мира) =Взглянуть на свои действия и на произошедшие события не просто со стороны, а как бы сверху.