Психолог Деулин: при общении с семьей нужно переводить телефоны в авиарежим

В последнее время люди слишком увлекаются просмотром плохих новостей в интернете. Это называется думскроллингом и является признаком зависимости от интернета и гаджетов, а также обсессивно-компульсивного расстройства.
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