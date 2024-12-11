Двухметровые коньки разместят на волгоградском катке ЦПКиО ❄️ Конструкции состоят из светорассеивающего полимера, который создает равномерное мягкое сияние по всей поверхности.
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Двухметровые коньки разместят на волгоградском катке ЦПКиО ❄️ Конструкции состоят из светорассеивающего полимера, который создает равномерное мягкое сияние по всей поверхности.