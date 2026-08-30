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Новости Брянска

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Туман и дожди прогнозируют в Брянской области 31 августа

Туман и дожди прогнозируют в Брянской области 31 августа

Ночью местами пройдут кратковременные дожди и ожидается туман, днем температура поднимется до +23.+28 градусов.

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