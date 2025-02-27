Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить благоустройство сквера Памяти Героев в Смоленске

Поводом для его поручения стала публикация в соцсетях о ненадлежащем состоянии объекта. Как отметили в информационном центре СК России, несмотря на проведенное в прошлом году благоустройство сквера Памяти Героев в Смоленске, на которое выделили крупную сумму, разрушается облицовка лестниц, ведущих к памятнику М.
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