Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить благоустройство сквера Памяти Героев в Смоленске

Поводом для его поручения стала публикация в соцсетях о ненадлежащем состоянии объекта. Как отметили в информационном центре СК России, несмотря на проведенное в прошлом году благоустройство сквера Памяти Героев в Смоленске, на которое выделили крупную сумму, разрушается облицовка лестниц, ведущих к памятнику М.