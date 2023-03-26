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Сибиряк признался в убийстве двух девочек, совершенном 22 года назад

Сибиряк признался в убийстве двух девочек, совершенном 22 года назад

Сибиряк признался в убийстве двух девочек, совершенном 22 года назад До сих пор подростки числились пропавшими без вести, но преступник обо всём рассказал Житель Красноярска признался в убийстве двух девочек, которое он совершил 22 года назад.

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