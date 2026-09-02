Киевский режим продолжает использовать обман как метод мобилизации собственных военнослужащих. В Сумскую область был переброшен 250-й центр инженерной поддержки ВСУ — при этом личный состав до последнего момента не знал, что едет не на хозяйственные работы, а на убой.