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Мировое обозрение

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Инженеров ВСУ заманили в Сумскую область рассказами о раскопках, а после отправили в штурмовики

Инженеров ВСУ заманили в Сумскую область рассказами о раскопках, а после отправили в штурмовики

Киевский режим продолжает использовать обман как метод мобилизации собственных военнослужащих. В Сумскую область был переброшен 250-й центр инженерной поддержки ВСУ — при этом личный состав до последнего момента не знал, что едет не на хозяйственные работы, а на убой.

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