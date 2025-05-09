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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Суд продлил мораторий, Nord Stream 2 не сможет погасить долги

Суд продлил мораторий, Nord Stream 2 не сможет погасить долги

«Газпром» может помочь оператору проекта «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, но без продажи трубопровода вернуть сотни миллионов евро долгов «практически невозможно», заявил управляющий партнёр фирмы «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев в интервью РИА Новости.

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