Стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

В НХЛ определись все полуфинальные пары плей-офф Восточной и Западной конференции. В ночь на 6 мая в Западной конференции НХЛ завершилась четвертьфинальная серия плей-офф между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс», победителем из которой вышли техасцы.