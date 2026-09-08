В Салехарде перекроют проезд у переправы через Обь: причина

В Салехарде 9 сентября будет закрыт проезд по дороге от переправы до памятного камня. Ограничения вводятся из-за полевых работ, которые проведут ученые, сообщил департамент транспорта Ямала.
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