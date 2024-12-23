Начальник УМВД России по Магаданской области Дмитрий Князев в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Марка

Начальник УМВД России по Магаданской области Дмитрий Князев принял участие в акции «Елка желаний». Поддержав масштабный волонтерский проект, Дмитрий Геннадьевичснял с волшебного дерева шарик с новогодней мечтой 10-летнего Марка из Магадана, который очень хотел бы подарок-сюрприз.
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