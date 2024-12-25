Видео момента взрыва в торговом центре во Владикавказе

ИЗВЕСТИЯ РЕН ТВ публикует видео момента взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе. На представленных кадрах хорошо видно, что сдетонировал некий неустановленный предмет, находившийся в одном из помещений торгового центра.
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