Минобрнауки РФ: число иностранных студентов выросло на 25%

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский сообщил об увеличении числа иностранных студентов в российских вузах на 25% за пять лет.
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