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6 предметов необычной мебели родом из Японии

6 предметов необычной мебели родом из Японии

Загадочная и вдохновляющая, японская культура всегда служила источником интересных идей для домашнего декора.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
На кой чёрт нам всё  это дерьмо, неудобное  для  человека? Ради чего  был  вообще  этот опус?А что вдохновляющего в японской  культуре с её звериной ненавистью ко всем народам, кроме японцев?
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1 д.
Владимир Алтайцев
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮👎👎👎🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙
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1 д.
sorsw
Убожество с претензией на изящную красоту. И не более того!
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1 д.

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