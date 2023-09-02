Загадочная и вдохновляющая, японская культура всегда служила источником интересных идей для домашнего декора.
6 предметов необычной мебели родом из Японии
Комментарии
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Владимир Алтайцев
На кой чёрт нам всё это дерьмо, неудобное для человека? Ради чего был вообще этот опус?А что вдохновляющего в японской культуре с её звериной ненавистью ко всем народам, кроме японцев?
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1 д.
Владимир Алтайцев
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮👎👎👎🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙🤙
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1 д.
sorsw
Убожество с претензией на изящную красоту. И не более того!
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1 д.
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