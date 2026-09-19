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Это будет территория карантина! Кто и как поделит Украину: Сергейцев об итогах СВО и новой цели НАТО

Это будет территория карантина! Кто и как поделит Украину: Сергейцев об итогах СВО и новой цели НАТО

Политтехнолог, колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в эфире Украина.

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