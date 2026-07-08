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В России создали микрокомпьютер с нейропроцессором для беспилотников

В России создали микрокомпьютер с нейропроцессором для беспилотников

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российская компания "Аэрокосмические антенные системы" презентовала инновационный микрокомпьютер, объединяющий функции процессора для искусственного интеллекта и бортового управляющего устройства.

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