В России создали микрокомпьютер с нейропроцессором для беспилотников

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российская компания "Аэрокосмические антенные системы" презентовала инновационный микрокомпьютер, объединяющий функции процессора для искусственного интеллекта и бортового управляющего устройства.
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