БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 607 подписчиков

Разгром ВСУ в Заосколье: от элитной 14-й ОМБр остались только похоронные списки

Разгром ВСУ в Заосколье: от элитной 14-й ОМБр остались только похоронные списки

«Цитадель» в Купянске-Узловом захисники грозились удерживать вечно, но потеряли за сутки Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Паника в стане киевских экспертов и западных OSINTов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Чем больше дохлой бандеросни - тем светлее небо!
Ответить
4 н.