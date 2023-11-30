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Английские агенты выиграли суд у ФИФА, пытавшейся установить порог комиссионных: «4 лиги из топ-5 теперь свободны от ограничений, осталась Италия»

Английские агенты выиграли суд у ФИФА, пытавшейся установить порог комиссионных: «4 лиги из топ-5 теперь свободны от ограничений, осталась Италия»

Как передает Daily Mail, альянс посредников, в который вошли CAA Base, Stellar и Wasserman, выиграл суд у Международной федерации футбола, пытавшейся ограничить размер комиссионных.

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