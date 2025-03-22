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Жители башкирского села Азово вернулись домой после наводнения

Жители башкирского села Азово вернулись домой после наводнения

Жители села Азово в Башкирии вернулись в свои дома после наводнения. В результате подъёма уровня реки Инзер были затоплены все 42 дома, эвакуированы 127 человек.

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